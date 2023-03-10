Разведка США: гиперзвуковых комплексов нет ни у кого в мире, кроме России
2023-03-10 20:37
Представитель американской военной разведки Пол Фрайштлер заявил, что Россия – единственная страна в мире, располагающая стратегическими гиперзвуковыми комплексами.
Во время слушаний в Конгрессе он сказал, что в 2018 году система SS-19 Mod 4 («Авангард») была выведена на первоначальные операционные возможности.
По словам Фрайштлера, других гиперзвуковых систем стратегического назначения в мире сейчас нет.
Он уточнил, что соперники США ищут возможности удерживать Вашингтон под угрозой и ведут соответствующую работу.
Разведчик пояснил, что гиперзвуковые ракеты могут обходить американские оборонные системы и сенсоры.
Опубликовано: Светлана Репина