Разведка США: гиперзвуковых комплексов нет ни у кого в мире, кроме России

Представитель американской военной разведки Пол Фрайштлер заявил, что Россия – единственная страна в мире, располагающая стратегическими гиперзвуковыми комплексами.

Во время слушаний в Конгрессе он сказал, что в 2018 году система SS-19 Mod 4 («Авангард») была выведена на первоначальные операционные возможности.

По словам Фрайштлера, других гиперзвуковых систем стратегического назначения в мире сейчас нет.

Он уточнил, что соперники США ищут возможности удерживать Вашингтон под угрозой и ведут соответствующую работу.

Разведчик пояснил, что гиперзвуковые ракеты могут обходить американские оборонные системы и сенсоры.