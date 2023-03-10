Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на службу в ВС Беларуси

Александр Лукашенко ратифицировал президентский указ о призыве офицеров запаса на военную службу в Беларуси, о чём сообщила пресс-служба президента.

В пятницу вечером официальный Telegram-канал пресс-службы Александра Лукашенко "Пул Первого" уведомил, что белорусский президент подписал указ №66, согласно которому офицеры запаса в стране призываются на воинскую службу. Отмечается, что речь идёт об офицерах запаса, которые ранее прошли обучение на военных кафедрах.

Также в указе фигурируют данные о том, что в вооружённые силы Беларуси будут призваны 230 офицеров запаса, а 20 офицеров запаса заступят в силы пограничной службы.

В "Пул Первого" отметили, что данное событие является рутинным и повторяется ежегодно, поскольку призвано сделать армию Беларуси более укомплектованными.

Примечательно, что накануне Лукашенко сообщил о попытке совершения диверсии на военном аэродроме Мачулищи под Минском, в результате которой пострадал российский радиолокационный самолёт А-50. По словам Александра Лукашенко, к теракту причастны украинские и польские спецслужбы.

Также Александр Лукашенко отметил, что операция в Мачулищах проводилась по приказу Владимира Зеленского, поскольку подобные мероприятия нельзя осуществить без уведомления главы государства.

В то же время президент напомнил, что после диверсии под Минском белорусские правоохранители задержали более 20 причастных к ней человек, при допросе подтвердивших, что теракт был организован СБУ (Служба безопасности Украины).