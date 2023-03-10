Bloomberg: паника из-за обрушения акций Silicon Valley Bank может привести к банковскому кризису в США

Агентство Bloomberg сообщает, что обрушение стоимости акций Silicon Valley Bank на 60% может спровоцировать банковский кризис в США.

По информации агентства, на фоне этих событий упала стоимость ценных бумаг нескольких американских банков.

Из-за экстренного сбора финансовой помощи SVB среди биржевых трейдеров началась паника.

Аналитики с Уолл-стрит считают, что нынешняя ситуация создает серьезные риски для большинства банков США.

Они отмечают, что если большое количество клиентов откроют депозиты, по всему американскому банковскому сектору будет нанесен ужасный удар.