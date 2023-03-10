Bloomberg: паника из-за обрушения акций Silicon Valley Bank может привести к банковскому кризису в США
2023-03-10 20:52
Агентство Bloomberg сообщает, что обрушение стоимости акций Silicon Valley Bank на 60% может спровоцировать банковский кризис в США.
По информации агентства, на фоне этих событий упала стоимость ценных бумаг нескольких американских банков.
Из-за экстренного сбора финансовой помощи SVB среди биржевых трейдеров началась паника.
Аналитики с Уолл-стрит считают, что нынешняя ситуация создает серьезные риски для большинства банков США.
Они отмечают, что если большое количество клиентов откроют депозиты, по всему американскому банковскому сектору будет нанесен ужасный удар.
Опубликовано: Светлана Репина