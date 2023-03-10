Чиновники пришли с проверкой в похоронное бюро в Польше и услышали кашель из гроба

Ситуация, словно из фильма ужасов, произошла в одном из похоронных бюро Поморского воеводства Польши. Из одного из гробов донеслись звуки кашля. Финал истории получился крайне неожиданным.

Ситуация произошла в одном из похоронных бюро Поморского воеводства. К хозяину приехали инспекторы из службы социального страхования, чтобы проверить его больничный лист.

Когда они вошли в помещение, то никого не застали. В какой-то момент чиновники замерли, потому что из одного из гробов стали доноситься какие-то звуки - они услышали чей-то кашель.

К счастью, чиновники сохранили хладнокровие и подняли крышку гроба. Как выяснилось, внутри спрятался хозяин бюро, опасаясь проверки.

Как рассказала пресс-атташе регионального управления социального страхования Кристина Михалек, это был самый необычный случай, когда владелец фирмы спрятался в гробу на своем рабочем месте.