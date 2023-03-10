Американский полковник Макгрегор: США вступят в войну с Россией, если помогут Украине ударить по Крыму
2023-03-10 21:11
Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор прокомментировал слова заместителя Госсекретаря США Виктории Нуланд о поддержке США ударов по Крыму.
Макгрегор отметил, что Соединенные Штаты пытаются спасти Украину путем прямого вмешательства в конфликт.
Он уточнил, что если США напрямую помогут украинским военным атаковать Крым, то это станет актом войны против России.
Полковник утверждает, что Нуланд прекрасно знает о безнадежном положении Украины, но пытается втянуть США в конфликт.
Ранее Виктория Нуланд заявила, что российские военные объекты в Крыму являются законными целями для украинской армии.
Опубликовано: Светлана Репина