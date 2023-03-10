Bloomberg: производитель деталей к танкам Leopard 2 и Leclerc не стал ждать заказов и увеличил производство

Агентство Bloomberg сообщает, что немецкий производитель запчастей к танкам Renk AG наращивает производство продуктов, хотя еще не получил заказ от властей ФРГ.

Компания выпускает комплектующие к немецким танкам Leopard 2, а также к французским Leclerc.

Исполнительный директор Renk Сюзанна Виганд заявила, что компания хочет подготовиться к моменту поступления заказов.

Она рассказала, что в прошлом году компания увеличила свой штат на 13%, поскольку должна получить 100 млрд евро от спецфонда для модернизации армии.

Вместе с тем власти ФРГ не спешат давать заказы на новые комплексы вооружений, хотя наращивание их производства выглядит неизбежным.