Преступники захватили заложников в аптеке немецкого города Карлсруэ

В немецком городе Карлсруэ проводится полицейская операция в связи с возможным захватом заложников. Окрестности площади Фестплатц оцеплены, рядом находятся машины скорой помощи и пожарных.

Немецкая полиция выступила с кратким заявлением по этому поводу. Сообщается, что проводится операция в связи с подозрением в захвате заложников в аптеке в Карлсруэ.

Указывается, что "из-за неясной в настоящее время ситуации район был оцеплен". В ближайшие часы ожидаются дополнительные заявления полиции.

В настоящее время полиция не раскрывает подробности дела и заявляет, что отправленные на место сотрудники примут меры для безопасного разрешения ситуации и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В СМИ просачивается противоречивая информация о событиях в Карлсруэ. Остается неизвестным, сколько есть похитителей и заложников, и что послужило причиной действий преступника или преступников.

По неофициальным сообщениям местных СМИ, предполагаемые похитители захватили как минимум нескольких заложников.