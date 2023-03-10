Орбан: Запад скоро начнет обсуждать отправку своих военных на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада приблизились к обсуждению отправки своих военных на Украину.

В эфире венгерского радио он сказал, что совсем скоро может последовать предложение о том, чтобы союзники Украины направили туда своих солдат.

По мнению Орбана, вероятность перерастания украинского конфликта в настоящую мировую войну растет с каждым днем.

Лон также подчеркнул, что лидеры западных стран под действием военной лихорадки направляют на Украину все более смертоносное оружие.

Ранее Виктор Орбан сообщил, что результаты выборов президента США в 2024 году могут оказть влияние на украинский кофнликт.