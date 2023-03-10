Полянский: Россия созывает заседание Совбеза ООН по вопросу русофобии в Украине
2023-03-10 22:01
РФ намерена провести заседание Совета безопасности ООН и обсудить вопрос русофобии.
Российская Федерация созывает заседание Совета безопасности Организации объединенных наций. Об этом сообщил заместитель постпреда РФ в ООН Полянский.
По заявлению российской стороны, Москва намерена поднять на заседании вопрос русофобии в Украине и в странах Запада.
"РФ запросила о проведении 14 марта заседания Совбеза ООН по теме русофобии как фактора, препятствующего решению украинского кризис", - заявил Полянский.
Опубликовано: Николай Скира