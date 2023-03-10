МИД Китая потребовал от США немедленного вывода войск из Сирии

Официальный представитель китайского МИД Мао Нин заявила, что США должны немедленно вывести войска из Сирии.

Она подчеркнула, что американские военнослужащие находятся на сирийской территории незаконно.

Нин отметила, что Китай призывает Соединенные Штаты уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость других государств.

В связи с этим Пекин требует от Вашингтона незамедлительного решения о выводе войск из Сирии, прекращении незаконного военного присутствия и мародерства.

Мао Нин напомнила, что США незаконно вмешался в военные действия, из-за чего погибли мирные жители, и усугубилась гуманитарная катастрофа.