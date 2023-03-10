МО РФ: дополнительная частичная мобилизация в России не планируется

Минобороны России опровергло слухи о возможности начала новой частичной мобилизации в стране.

Вечером 10 марта национальный центр управления при Министерства обороны России опубликовал новый пресс-релиз, в рамках которого уведомил общественность о том, что новые мобилизационные процессы в государстве ведомством не предусмотрены.

Известно, что ранее Владимир Путин также публично исключил начало новой волны частичной мобилизации в России, отметив, что ранее в Минобороны сообщали о завершённости данного мероприятия.

По словам Путина, в рамках ранее объявленной частичной мобилизации в ряды вооружённых сил были призваны 300 тысяч человек, часть из которых до сих пор находится на полигонах для учений, в то время как другая часть уже задействована в спецоперации на Украине и в освобождённых регионах.

Примечательно, что ранее глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников обращался к гражданам России в преддверии нового года, заявив, что в первых числах января Владимир Путин отдаст приказ о начале новой мобилизации в стране. Позднее выяснилось, что заявление Резникова было очередной информационно-психологической операцией ВСУ.

Также днём ранее экс-кандидат в президенты Франции Марин ле Пен выразила уверенность в том, что Украина не сможет одержать победу над Россией без включения НАТО в данный конфликт, но в этом случае к боевым действиям на стороне Москвы присоединятся китайские войска.