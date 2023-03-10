Apple Watch предупредили мужчину о том, что у него заболевание сердца: мерцательная аритмия

Мужчина лег спать, почувствовав головокружение, а на следующий день проснулся от того, что Apple Watch предупредили его о проблемах с сердцем, сообщает BBC News.

36-летний Адам Крофт из Великобритании в прошлом месяце заметил, что его Apple Watch всю ночь предупреждали его о том, что у него мерцательная аритмия - тип аритмии, который вызывает дрожь или нерегулярное сердцебиение.

Крофт рассказал BBC News, что он позвонил на британскую телефонную линию экстренной помощи за советом, ему сказали добраться до отделения неотложной помощи в течение часа.

В больнице ему сделали две электрокардиограммы, которые измеряют электрическую активность сердца, и позже врачи подтвердили, что у него была ИБС.

Фибрилляция предсердий может вызвать образование тромбов, инсульт и сердечную недостаточность.

AFib - это заболевание сердца, от которого страдают по меньшей мере 2,7 миллиона американцев.

Основным симптомом AFib является учащенное сердцебиение, но также могут быть усталость, головокружение, одышка, беспокойство, слабость, слабость и потливость.

Однако, по данным Американской кардиологической ассоциации, у многих людей с AFib нет симптомов, и их состояние выявляется только при физическом осмотре.

Крофт рассказал BBC News, что за ночь до того, как его Apple Watch предупредили его, он встал с дивана и почувствовал головокружение.

За несколько месяцев до этого Крофт сказал, что чувствовал "трепетание" своего сердца, но не думал, что это серьезно.

Он сказал, что не обратился бы за медицинской помощью, если бы его Apple Watch не предупредили его, и предположил, что он просто заболел.

AFib может быть серьезной проблемой, поскольку в некоторых случаях приводит к образованию тромбов, инсульту и сердечной недостаточности, говорится в сообщении AHA.

По данным AHA, AFib в основном поражает пожилых людей, людей с высоким кровяным давлением или сердечными заболеваниями, людей, которые много пьют, спортсменов и людей с другими хроническими заболеваниями.

Врачи сказали Крофту, что наличие члена семьи с AFib также увеличивает шансы человека на диагноз.

С момента постановки диагноза Крофту предложили кардиоверсию — процедуру, которая восстанавливает регулярный ритм, — которую он надеется пройти в ближайшие несколько недель.

Тем временем Крофту предложили препараты, разжижающие кровь, из-за риска образования тромбов, которые могут вызвать инсульт.

Врачи посоветовали ему свести к минимуму стресс в своей жизни — поскольку у него были напряженные пару лет — и продолжать придерживаться здорового питания и физических упражнений.