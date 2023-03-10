В Германии захвативший заложников озвучил требование: выкуп в семизначную цифру

Издание Stuttgarter Zeitung сообщает, что человек, захвативший заложников в немецком Карлсруэ, потребовал выкуп.

По информации издания, он готов освободить захваченных заложников в обмен на выкуп в семизначную цифру.

Предположительно у мужчины имеется огнестрельное оружие, ему удалось захватить двоих заложников.

Они находятся в аптеке, расположенной на одной из центральных улиц города Карлсруэ.

Местные жители рассказали журналистам, что слышали звук, похожий на выстрел. Полиция проводит операцию по освобождению заложников.