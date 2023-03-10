В Германии захвативший заложников озвучил требование: выкуп в семизначную цифру
2023-03-10 23:01
Издание Stuttgarter Zeitung сообщает, что человек, захвативший заложников в немецком Карлсруэ, потребовал выкуп.
По информации издания, он готов освободить захваченных заложников в обмен на выкуп в семизначную цифру.
Предположительно у мужчины имеется огнестрельное оружие, ему удалось захватить двоих заложников.
Они находятся в аптеке, расположенной на одной из центральных улиц города Карлсруэ.
Местные жители рассказали журналистам, что слышали звук, похожий на выстрел. Полиция проводит операцию по освобождению заложников.
Опубликовано: Светлана Репина