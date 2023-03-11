Австралийские ученые создали устройство для 3D печати живых клеток

Прототип нового устройства способен печатать клетки прямо внутри организма.

Эта уникальная разработка принадлежит команде ученых-инженеров из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее.

Процесс осуществляется при помощи длинной и гибкой роботизированной руки с подвижной поворотной головкой. Она точечно доставляет биоматериалы на поверхность различных тканей и органов.

Этот метод дает возможность абсолютно точно реконструировать повреждения внутри тела в трехмерном формате. Фактически, рука работает как эндоскоп, и помимо доставки биоматериала она способна делать точные разрезы, удалять злокачественные новообразования, очищать раны.

Новый 3D принтер уже прошел успешные испытания. Ученые уверены, что в течение ближайших семи лет аппарат будет широко внедрен в медицинскую практику.

С его помощью можно будет реконструкировать такие трехмерные раны, как, например, повреждения толстой кишки или стенок желудка. Со временем ученые планируют добавить к устройству 3D сканер в реальном времени и встроенную камеру, что еще больше расширит его возможности.