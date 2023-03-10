Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что ближайший сезон в Крыму будет горячим.

Он уточнил, что Украина собирается показать, что к ней нужно относиться с уважением и с большим страхом.

По его словам, это будет яркий сезон свободы, который не останется без внимания стран с нестабильностью политических режимов.

Ранее американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что помощь США в нанесении Украиной ударов по Крыму станет актом войны против России.

Он предупредил, что это приведет к расширению конфликта, в который напрямую будут втянуты США.