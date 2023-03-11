Bloomberg: Турция неожиданно запретила транзит санкционных товаров в Россию
Агентство Bloomberg сообщает, что власти Турции приняли решение запретить транзит санкционных товаров в Россию по территории страны.
Ранее появилась информация о том, что Турция временно приостановила транзит таких грузов в Россию.
На днях турецкая таможенная система начала блокировать оформление таких товаров, предварительных предупреждений о таких мерах не было.
Неназванный турецкий чиновник рассказал Bloomberg, что на данный момент есть указ властей о прекращении такого транзита с 1 марта.
Предполагается, что для участников российского рынка эти меры стали неожиданностью, и теперь им придется искать другие пути параллельного импорта.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
-
-
Ангелина Крент
Сорта и гибриды капусты, которые способны пролежать до следующего сезона
Если выбирать сорт, гибрид для длительного хранения, то выбирать нужно с поздними сроками созревания. Кочаны некоторых из них могут сохранять не только внешний вид, но и вкусовые качества в течении 8 месяцев.Подробнее...