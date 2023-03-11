Bloomberg: Турция неожиданно запретила транзит санкционных товаров в Россию

Агентство Bloomberg сообщает, что власти Турции приняли решение запретить транзит санкционных товаров в Россию по территории страны.

Ранее появилась информация о том, что Турция временно приостановила транзит таких грузов в Россию.

На днях турецкая таможенная система начала блокировать оформление таких товаров, предварительных предупреждений о таких мерах не было.

Неназванный турецкий чиновник рассказал Bloomberg, что на данный момент есть указ властей о прекращении такого транзита с 1 марта.

Предполагается, что для участников российского рынка эти меры стали неожиданностью, и теперь им придется искать другие пути параллельного импорта.