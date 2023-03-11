США пожелали России «не слишком тяжелого» поражения
Американский конгрессмен Сет Мултон заявил, что Соединенные Штаты желают России «не слишком тяжелого» поражения в украинском конфликте.
Представитель Демократической партии от штата Массачусетс сказал, что США намерены добиваться победы Украины.
При этом он подчеркнул, что Вашингтон не хочет слишком тяжелого поражения Российской Федерации.
Мултон пояснил, что в таком случае будет нанесен серьезный ущерб глобальной стабильности.
По его словам, в случае краха российского правительства может возникнуть риск бесконтрольного распространения ядерного оружия.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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