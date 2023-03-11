В Абхазии перевели силовиков на усиленный режим работы после событий в Грузии

Служба госбезопасти и Государственная служба охраны Абхазии переведены на усиленный режим работы.

Президент Абхазии Аслан Бжания принял такое решение в связи с событиями, произошедшими в последние дни в Грузии.

Во время совещания с руководителями иловых структур Бжания отметил, что Абхазию необходимо защитить от всех угроз, как внешних, так и внутренних.

Ранее вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский заявил, что в страну приехали сторонники Михаила Саакашвили, воевавшие на Украине.

Предполагается, что они попытаются подтолкнуть население и революционному сценарию, делая ставку на молодежь.