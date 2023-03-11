В Абхазии перевели силовиков на усиленный режим работы после событий в Грузии
Служба госбезопасти и Государственная служба охраны Абхазии переведены на усиленный режим работы.
Президент Абхазии Аслан Бжания принял такое решение в связи с событиями, произошедшими в последние дни в Грузии.
Во время совещания с руководителями иловых структур Бжания отметил, что Абхазию необходимо защитить от всех угроз, как внешних, так и внутренних.
Ранее вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский заявил, что в страну приехали сторонники Михаила Саакашвили, воевавшие на Украине.
Предполагается, что они попытаются подтолкнуть население и революционному сценарию, делая ставку на молодежь.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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