NASA: в 2046 году с Землей может столкнуться астероид
2023-03-11 01:34
Сотрудники Управления по координации планетарной обороны агентства NASA полагают, что в 2046 году может произойти столкновение Земли с астероидом.
По информации агентства, столкнуться с нашей планетой может астероид, имеющий обозначение 2023 DW.
В Европейском космическом агентстве напоминают, что астероид был обнаружен в конце февраля 2023 года.
Эксперты включили его в список небесных тел, которые могут оказать влияние на Землю при определенных обстоятельствах.
Вместе с тем ученые признают, что для предсказания орбиты астероида требуется сбор данных, на который может уйти несколько недель.
Опубликовано: Светлана Репина