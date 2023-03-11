NASA: в 2046 году с Землей может столкнуться астероид

Сотрудники Управления по координации планетарной обороны агентства NASA полагают, что в 2046 году может произойти столкновение Земли с астероидом.

По информации агентства, столкнуться с нашей планетой может астероид, имеющий обозначение 2023 DW.

В Европейском космическом агентстве напоминают, что астероид был обнаружен в конце февраля 2023 года.

Эксперты включили его в список небесных тел, которые могут оказать влияние на Землю при определенных обстоятельствах.

Вместе с тем ученые признают, что для предсказания орбиты астероида требуется сбор данных, на который может уйти несколько недель.