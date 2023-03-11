Aftonbladet: архиепископ Швеции Модеус призвал готовиться к войне с Россией и копать 500 тысяч могил

Издание Aftonbladet сообщает, что архиепископ Швеции Мартин Модеус предложил приступить к копке 500 тыс. могил.

По его мнению, в случае войны с Россией могилы потребуются для 5% населения Швеции, и готовых мест для захоронения может не хватить.

Модеус уточнил, что крематории страны могут не выдержать такой нагрузки, поскольку им не хватит ресурсов.

Архиеписком также считает необходимым заранее подготовить надгробия, чтобы потом не сталкиваться с их дефицитами.

Последнее из его предложений касается подготовки самих шведов к войне. Им Модеус предлагает вооружаться лопатами.