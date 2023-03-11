Enagas: в феврале поставки российского газа в Испанию выросли на 151%

Энергетическая компания Enagas сообщает, что в феврале нынешнего года поставки газа из России в Испанию выросли на 151%.

По информации компании, импорт энергоносителя увеличился с 2 174 ГВт.ч в феврале 2022 года до 5 465 ГВт.ч в 2023 году.

Это 17,2% от всего объема импортируемого в страну газа. Россия оказалась на третьем месте по данному показателю после Алжира и США.

На днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу удалось избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

Тем временем руководитель компании «Новатэк» Леонид Михельсон рассказал, что европейским странам нужен российский газ, хотя они пытаются это скрыть.