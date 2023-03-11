Россия сделала запрос на проведение заседания СБ ООН на тему русофобии на 14 марта

ТАСС: По словам Полянского, Россия попросила провести заседание Совбеза ООН во вторник 14 марта по вопросам русофобии на Западе и в Украине.

Как сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, заседание будет приурочено решению проблемы русофобии, которая препятствует урегулированию военного конфликта в Украине.

По словам дипломата, на заседании будет обсуждаться ситуация с русофобией не только в Украине, но и на Западе.

Представители РФ намерены пригласить для выступления спикеров, чьи имена пока не разглашаются в целях исключения давления на них.