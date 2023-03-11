NASA: обнаружен астероид, который может столкнуться с Землей в будущем

Астероид 2023 DW обнаружен недавно, и теоретически, как полагают ученые, он может упасть на Землю. Столкновение возможно в 2046 году, но вероятность этого слишком мала.

Зафиксированный астероид может врезаться в Землю предположительно через 23 года, однако на сегодняшний день риск такого исхода событий минимальный: лишь 1 шанс из 600.

В течение указанного срока будут вестись дополнительные наблюдения и исследования.

В связи с появлением новых данных уровень риска может изменяться, и скорее всего в меньшую сторону.

Мнение ученых:

Когда объект обнаруживается впервые, требуется несколько недель, чтобы уменьшить неопределенность и адекватно оценить его орбиту на годы вперед.

Космическое тело выявлено 27 февраля, его диаметр равен 50 метрам - столько примерно в длину занимает олимпийский бассейн.

Сближение с Землей ожидается в 2046 году.

Материал опубликован в издании Live Science.