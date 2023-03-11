В США поймали огромного кота-сервела, в организме которого обнаружили кокаин

После того, как год назад в приюте для животных в крови обезьяны-потеряшки нашли наркотик, такие тесты стали делать всем брошенным животным.

Для африканского кота-сервала, в организме которого обнаружен кокаин, американский зоопарк Цинциннати стал домом - к большому удовольствию пользователей соцсетей.

По словам чиновников по контролю за животными, большая кошка сбежала после того, как ее владельца остановила полиция. Кот запрыгнул из машины на дерево.

Дело в том, что в штате Огайо незаконно владеть животными, которые могут весить от 18 килограммов. Во время спасательной операции кошка по кличке Амири сломала лапу и стала еще более возбужденной.

Как только Амири доставили в ветклинику, ей сделали тест на наркотики. И оказалось, что в организме Амири был кокаин.

Это не первый случай, когда Cincinnati Animal CARE, которая действует как окружной приют для животных, получает положительный результат теста на наркотики у диких животных. В 2022 году группа приняла обезьяну-капуцина по кличке Нео, в организме которой был метамфетамин.

После этого случая для приюта стало стандартной процедурой проверять экзотических животных, которые прибывают в приют, на наркотики.

Популярность сервалов возросла, и некоторые из них появляются в видеороликах TikTok в качестве домашних животных.

Клинический ассистент профессора зоомедицины в Университете Теннесси Джули Шелдон сказала, что сервал - это большая ответственность, которая требует сбалансированного питания и специализированного ухода, выходящего за рамки домашней кошки.

Есть гораздо лучшие варианты для домашних животных, которые намного более безопасны, экономически разумны и устойчивы, - сказала она.

Центр по уходу за животными Цинциннати принимает около 8000 животных в год.