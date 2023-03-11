Подоляк обещает, нынешний сезон в Крыму будет «горячим»
2023-03-11 08:34
Михаил Подоляк, советник главы администрации Зеленского, сделал угрожающее обещание, адресованное России.
По словам Михаила Подоляка, Крым должен готовится к "горячему сезону" в этом году.
Также советник украинского президента заявил: Украина намерена объяснить, "что относиться к ней нужно с уважением".
Еще один анонс Подоляка касается предстоящего "сезона свободы", который будет устроен для привлечения внимания государств с нестабильным правящим режимом.
Власти России и Крыма дают более трезвую оценку прозвучавшим угрозам, как и самой возможности их приведения в действие.
В ответ на заявления Подоляка они дают такие комментарии: посягать на территорию ядерной державы очень опасно для всякого агрессора.
Опубликовано: Храмова Оксана