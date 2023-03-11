Подоляк обещает, нынешний сезон в Крыму будет «горячим»

Михаил Подоляк, советник главы администрации Зеленского, сделал угрожающее обещание, адресованное России.

По словам Михаила Подоляка, Крым должен готовится к "горячему сезону" в этом году.

Также советник украинского президента заявил: Украина намерена объяснить, "что относиться к ней нужно с уважением".

Еще один анонс Подоляка касается предстоящего "сезона свободы", который будет устроен для привлечения внимания государств с нестабильным правящим режимом.

Власти России и Крыма дают более трезвую оценку прозвучавшим угрозам, как и самой возможности их приведения в действие.

В ответ на заявления Подоляка они дают такие комментарии: посягать на территорию ядерной державы очень опасно для всякого агрессора.