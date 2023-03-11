Скончалась звезда кинофильма «Тревожное воскресенье» актриса Ольга Катаева

Артистке было 68 лет, в девяностых она эмигрировала в Израиль, и в последнее время тяжело болела.

Ольга Николаевна скончалась в Иерусалиме. Звезда боролась с тяжелой болезнью, ее смерть подтвердили друзья и коллеги, сообщает Космополитен.

Актриса окончила театральную студию при Саратовском ТЮЗе, впервые на сцену Саратовского академического драмтеатра имени Карла Маркса вышла в 1986 году.

А на экране Ольга Катаева дебютировала в 1981-м. Она сыграла роль Тамары Самсоновой в телефильме «Балерина политотдела».

Актриса также снималась в картинах «Анонимное письмо» и «Тревожное воскресенье», воплотив образ сержанта Киры Крыловой.

В 1995-м актриса с семьей уехала в Израиль. Там она играла на сценах разных театров. В последний раз на экране Ольга Катаева сыграла в эпизоде в детективе «Москва. Три вокзала» в 2011 году.