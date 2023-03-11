В США не желают для России «позорного поражения и падения всего правительства»

Представитель конгресса, демократ от штата Массачусетс Сет Мултон заявил, что Америка желает победы Украины, но не хочет "позорного поражения" России.

По мнению члена палаты представителей Сета Мултона, США добиваются победы режима Зеленского, однако "слишком тяжелого" проигрыша для российской стороны они не желают.

Поражение РФ не должно нести угрозу "стабильности в мире".

Мултон отметил, что "позорное поражение и падение всего правительства" это не та цель, которую США перед собой ставят: "это не то, чего мы в действительности хотим".

Об этом конгрессмен сообщил во время выступления в Институте Хадсона.