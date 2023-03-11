Министр спорта Великобритании призвала олимпийских спонсоров присоединится к блокаде России на Играх 2024

Британское правительство продолжает настаивать на блокаде участия россиян и белорусов в Олимпиаде 2024.

Министерство спорта Великобритании сообщило, что глава департамента Люси Фрейзер написала письмо олимпийским спонсорам с просьбой поддержать эту позицию.

Письмо было направлено, в частности, руководителям Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa в Великобритании.

«Мы знаем, что спорт и политика тесно переплетены в России и Беларуси, и мы твердо придерживаемся своей позиции, согласно которой режимам в России и Беларуси нельзя позволять использовать спорт в своих пропагандистских целях», — написала Фрейзер: «Пока наши опасения и значительное отсутствие ясности и конкретных деталей в отношении работоспособной модели «нейтралитета» не будут решены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам снова разрешено соревноваться».

Месяц назад по призыву министра спортивные политики из 35 стран усилили давление на Международный олимпийский комитет (МОК), потребовав отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В настоящее время Россия и Беларусь исключены из многих международных спортивных соревнований. Однако МОК стремится к тому, чтобы спортсмены обеих стран вернулись на международную спортивную арену под нейтральными флагами.