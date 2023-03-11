Фон дер Ляйен и Байден призвали к ограничениям для стран, поддерживающих Россию

Евросоюз и США хотят активизировать действия против сторонников России в конфликте на Украине.

«Вместе мы предпринимаем новые шаги, чтобы нацелиться на большее количество субъектов из третьих стран по всему миру, чтобы остановить поддержку российской войны во всех уголках мира, где она обнаруживается», — заявили президент США Джо Байден и председатель комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен во время брифинга после встречи в Белом доме.

Основное внимание уделяется предотвращению обхода санкций Россией, сказала фон дер Ляйен во время краткого заявления для прессы перед Белым домом.

В совместном заявлении говорится, что параллельно ведется работа по ограничению российских доходов при обеспечении поставок энергии в страны с формирующейся рыночной экономикой и развивающиеся страны.