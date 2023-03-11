Новая возлюбленная Филиппа Киркорова переехала в апартаменты поп-короля

Певец заявил, что ему теперь есть к кому возвращаться домой, однако подробности своего нового романа не раскрывает.

Филипп Киркоров ранее признался, что встретил свою новую любовь, сообщает Рамблер.

Поп-король недавно обратился к пластическому хирургу, чтобы стать моложе и красивее. Филипп Бедросович считает, что таким образом он скинул двадцать лет.

А недавно хаслуженный артист РФ рассказал, что сейчас живет вместе с новой возлюбленной, пишет 7дней.ru.

Любовь живет в моем сердце. Мне есть сейчас к кому возвращаться домой, — подчеркнул Киркоров.

Однако подробности своего нового романа звезда не раскрывает. Вероятно, певец придерживается выражения, что "счастье любит тишину".