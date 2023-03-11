Я счастлива: Глория Гейнор сделала яркое признание о своем разводе после 26 лет брака

Звезда признала, что ее брак с менеджером Линвудом Саймоном не был идеальным: она хотела детей, он нет. При этом муж не заботился о певице.

Глория Гейнор до сих пор точно помнит момент, когда после 26 лет брака с менеджером Линвудом Саймоном решила порвать с ним.

Певицы "I Will Survive" не было дома, когда ее во второй раз за несколько дней поразила изнуряющая мигрень — и Саймон, по ее словам, не захотел отвезти ее в больницу.

Я сказала: "Хорошо, с меня хватит. Ты действительно по-настоящему не заботишься обо мне". Я должна была бы быть чертовски коматозной, чтобы не понять этого, - рассказала звезда PEOPLE. Это было пренебрежение. Вы не знаете, насколько это может быть болезненно, пока сами этого не испытаете. Расставание чрезвычайно раскрепостило меня.

79-летняя Гейнор считает, что религиозное пробуждение, которое она пережила в 1980-х годах, помогло ей найти в себе силы, чтобы наконец подать документы на развод с Саймоном в 2004 году.

Обладательница "Грэмми" вышла замуж за Линвуда, своего теперь уже бывшего менеджера, в 1979 году. Хотя Гейнор говорит, что в их союзе были "замечательные моменты", она признает, что брак не был идеальным.

Она хотела иметь детей, он - нет. И она "проглотила все, что он сказал, сделала все, что он сказал, и просто позволила ему поступать по-своему".

Теперь Гейнор "очень счастлива". Но, хотя ей нравится быть одинокой, она не сказала бы "нет", если бы появился подходящий человек.

Я абсолютно верю в любовь, - говорит певица. Возможно ли это для меня, я сомневаюсь. Но, если это случается, - значит, это случается. Если нет, я в порядке.

Гейнор есть на чем сосредоточиться: в этом году, помимо выхода долгожданного документального фильма и нового аромата, ей исполнится 80 лет. Она также отпразднует 45-летие "I Will Survive".

Классический гимн диско продемонстрировал свою непреходящую популярность. В апреле Гарри Стайлс вывел Лиззо на сцену, чтобы спеть ее во время своего выступления в качестве хэдлайнера Coachella, а Майли Сайрус вставила ее в свой нынешний хит-парад "Flowers".