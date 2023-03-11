ТАСС: В офисе Зеленского изучают возможность переименования России в Московию

Владимир Зеленский поручил Шмыгалю изучить вопрос с правовой точки зрения. Поручение вытекает из петиции, собравшей 25 000 подписей, - это необходимое число голосов для рассмотрения документа.

Президент Украины дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю "тщательно проработать" вопрос о возможности переименования России в Московию в современном украинском языке.

Поручение было дано в ответ на петицию, составленную и подписанную украинскими гражданами в количестве 25 000 человек.

В тексте петиции звучит просьба сменить слова "Россия" на "Московию", "Российская Федерация" на "Московская Федерация", "русский" на "московский".

Документ размещен на официальном сайте президента 10 марта.

Зеленский поручил министру изучить возможность переименования этих слов в историко-культурном контексте и узнать, какие международные правовые последствия может нести подобное действие.