На Землю летит астероид, сопоставимый по размеру с Пизанской башней

Шансы на столкновение небесного тела с нашей планетой изначально оценивались, как 1: 2000, теперь они возросли.

Конец света Земле обещали не раз. Угрозы поступали из разных источников: как от прорицателей, так и от ученых. К счастью, ни один из печальных прогнозов так и не сбылся, сообщает Вумен ру.

И вот появилось предупреждение о новой угрозе. Она связана с астероидом 2023 DW, стремительно приближающемся к нашей планете. Это небесное тело астрономы увидели 26 февраля 2023 года, и теперь DW считается "опасностью номер один" из угроз планете.

Его габариты схожи со знаменитой Пизанской башней. Если их умножить на скорость движения, сила удара окажется фатальной.

В NASA шансы на столкновение астероида с Землей оценивают довольно высоко. Изначально соотношение было 1 к 2000, теперь - 1 к 560!

Если это и случится, то через два десятка лет - в 2046 году.