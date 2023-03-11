На Землю летит астероид, сопоставимый по размеру с Пизанской башней
Шансы на столкновение небесного тела с нашей планетой изначально оценивались, как 1: 2000, теперь они возросли.
Конец света Земле обещали не раз. Угрозы поступали из разных источников: как от прорицателей, так и от ученых. К счастью, ни один из печальных прогнозов так и не сбылся, сообщает Вумен ру.
И вот появилось предупреждение о новой угрозе. Она связана с астероидом 2023 DW, стремительно приближающемся к нашей планете. Это небесное тело астрономы увидели 26 февраля 2023 года, и теперь DW считается "опасностью номер один" из угроз планете.
Его габариты схожи со знаменитой Пизанской башней. Если их умножить на скорость движения, сила удара окажется фатальной.
В NASA шансы на столкновение астероида с Землей оценивают довольно высоко. Изначально соотношение было 1 к 2000, теперь - 1 к 560!
Если это и случится, то через два десятка лет - в 2046 году.
Привет из космоса может снести США, Лос-Анджелес и Вашингтон превратятся в руины.
При этом большая волна также накроет Гавайские острова и затронет Индонезию, - считают эксперты.
Опубликовано: Светлана Гарусева