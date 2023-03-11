Россияне в Дубае: Павел Воля с Ляйсан Утяшевой в новом шоу расскажут, как там живется соотечественникам

По предварительным данным, программа будет называться «Выжить в Дубае» и выйдет на канале ТНТ.

Поклонники в ожидании: в Сеть просочилась новость, что скоро на телеканале ТНТ выйдет шоу о жизни россиян в солнечном Дубае, сообщает Рrozvezd.info.

Вести его будет семейная пара Павла Воли и Ляйсан Утяшевой. Телеведущие уже улетели на съемки в ОАЭ.

Издание уточняет, что тема жизни в Дубае сегодня актуальна, как никогда. Спасающиеся от холодов россияне стали проводить в Арабских Эмиратах много времени.

По предварительным данным, которые сообщает телеграм-паблик "Светский интроверт", программа будет называться «Выжить в Дубае».

Зрители стали интересоваться, почему звезды не стали ведущими шоу "Выжить в Сибири". Тем не менее, поклонники с нетерпением ожидают первых выпусков.