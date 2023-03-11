Григорий Лепс признался в том, что улучшил свою внешность с помощью пластики

Ранее исполнитель прибегал к коррекции век и подтянул овал лица. А также сделал пересадку волос.

Популярный певец неожиданно ошарашил своим признанием в том, что он делал пластические операции.

Как сообщает КП, он заявил об этом в ответ на просьбу прокомментировать преображение Филиппа Киркорова.

Я также делал пластику. Что именно? Волосы, например. А так уже ничего не исправить, - пошутил певец.

По данным КП, исполнитель ранее делал блефаропластику (коррекцию век) и подтянул овал лица. А еще - пересадку волос. Предположительно, омолаживающие процедуры стоили Григорию Викторовичу более полумиллиона рублей.

В эфире шоу «Ты не поверишь!» Григорий Лепс признался, что продолжает общение с экс-женой Анной Шаплыковой после развода. Он участвует в воспитании своих детей и помогает бывше супруге финансово.

К слову, развод с ней звезда считает одной из своих больших ошибок.