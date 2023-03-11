Американский разведчик Риттер: этим летом Украина потерпит поражение из-за отсутствия боеприпасов

Отставной офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер считает, что летом 2023 года Украина потерпит поражение в конфликте с РФ.

Свою позицию он объясняет тем, что через несколько месяцев у украинских военных закончатся боеприпасы.

По его словам, это лишит Вооруженные силы Украины возможности ведения боевых действий, и конфликт завершится их поражением.

Риттер уточнил, что западным странам не удастся ничего сделать с дефицитом боеприпасов, несмотря на все попытки.

Ранее Скотт Риттер заявил, что российские войска захватят Одесу и лишат Украину выхода к Черному морю.