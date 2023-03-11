После выхода новой песни Земфиры депутаты потребовали лишить ее имущества в России

У певицы имеются две квартиры в центре Москвы, недвижимость и участок в Башкирии, а также дорогие автомобили.

Депутаты призвали лишить Земфиру, признанную в РФ иноагентом, всего российского имущества. Поводом для такого заявления стал выход новой песни исполнительницы, сообщает Сплетник.ру.

Кто именно жаловался на певицу, не уточняется. Но известно, что соответствующее обращение уже направлено в Генпрокуратуру РФ.



Трек певицы называется "PODNHA". В песне Земфира называет родину "заболевшей", "онемевшей", сравнивает с "улетевшей растерянной птицей".

Кроме того, в композиции повторяются слова "Мы научим тебя с...а родину любить" (орфография и пунктуация автора сохранены). Видео начинается с дисклеймера о статусе иноагента, его зачитывает актриса Рената Литвинова.

Как уточняют СМИ, в собственности у Земфиры двухкомнатная квартира в центре Москве, на Фрунзенской набережной. Ее оценивают в 55 млн российских рублей. Вторая московская квартира певицы тоже в центре города и с видом на Москву-реку.



И это еще не все: в российской столице у звезды есть и нежилое помещение. Плюс в Башкирии участок площадью восемь соток, где построены 2 дома. В этих особняках живут близкие Земфиры.

Имеются и машины: BMW 325i стоимостью 900 тысяч рублей и Mercedes-Benz C 200 4MATIC стоимостью около 3 млн рублей.

Ранее Земфира публично выступила против СВО и сейчас проживает за границей.