Заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал поручение Зеленского кабмину Украины рассмотреть вопрос переименования России в Московию.

Ранее на сайте украинского президента появилась петиция с соответствующим предложением, которая набрала необходимое количество голосов.

В связи с этим Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать вопрос с учетом всех нюансов.

В ответ на такое решение Дмитрий Медведе заявил, что Украина – это даже не Хохляндия, а Schweinisch Bandera-Reich (свинский Бандера-Рейх).

Ранее решение Зеленского прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она заявила, что подобные действия подтверждают правильность поступков России в отношении Украины.