Медведев назвал Украину «свинским Бандера-Рейхом» в ответ на попытки переименовать Россию в Московию
2023-03-11 12:47
Заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал поручение Зеленского кабмину Украины рассмотреть вопрос переименования России в Московию.
Ранее на сайте украинского президента появилась петиция с соответствующим предложением, которая набрала необходимое количество голосов.
В связи с этим Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать вопрос с учетом всех нюансов.
В ответ на такое решение Дмитрий Медведе заявил, что Украина – это даже не Хохляндия, а Schweinisch Bandera-Reich (свинский Бандера-Рейх).
Ранее решение Зеленского прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она заявила, что подобные действия подтверждают правильность поступков России в отношении Украины.
Опубликовано: Светлана Репина