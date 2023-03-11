Летчик ВВС США стала первым в мире беременным пилотом, совершившим полет на сверхзвуковом самолете

Муж пилота также является коллегой жены, родителями они станут в апреле. Пара считает, что будущий ребенок тоже продолжит их дело.

Пилот Военно-воздушных сил США вошла в историю, став одной из первых военнослужащих страны, пилотировавших сверхзвуковой самолет во время беременности.

Майор Лорен Олме, помощник директора по операциям 77-й эскадрильи авиабазы Дайесс в штате Техас летала на сверхзвуковом бомбардировщике B-1 Lancer.

Ребенок Олме также, согласно согласно пресс-релизу ВВС, стал "одним из первых младенцев в Министерстве обороны, налетавших 9,2 часа на сверхзвуковом самолете".

Олме замужем за майором. Марк Олме - офицер по вооружению 7-й эскадрильи поддержки операций, также базирующейся в Дайессе. Пара ожидает своего ребенка в апреле.

Лорен - удивительная женщина, она руководит подразделением, разрабатывает расписание, создает сценарии учений, является отличным пилотом и лидером, - говорит Марк Олме. Все это она делает с самообладанием и грацией. Я очень горжусь ею, и мне не терпится рассказать нашему ребенку, что он должен летать на сверхзвуке с мамой и папой.

Военно-воздушные силы Америки в прошлом году сняли некоторые ограничения для беременных военнослужащих ВВС. Теперь они могут "добровольно подать заявку на полет во время беременности".

Весь беременный летный состав имеет право подать заявление на полет независимо от триместра, самолета или профиля полета, - говорится в пресс-релизе ВВС.

По словам Лорен Олме, медицинская бригада разрешила ей летать до 22-недельного срока, и она воспользовалась возможностью заняться любимым делом.