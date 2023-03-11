76-летняя Шер вышла в свет со своим 37-летним любимым и поцеловалась с ним под камерами

По словам знакомых пары, под венец они не собираются, но наслаждаются временем, которое проводят вместе. Разница в возрасте при этом их не волнует.

Слухи, что 76-летняя певица Шер встречается с 37-летним продюсером Александром Эдвардсом, общественность стала муссировать прошлой осенью, напоминает КП.

А теперь артистка и ее бойфренд подтвердили, что они – пара своим выходом в свет. Влюбленные побывали на модном показе модного дома Versace в Западном Голливуде.

Артистка продемонстрировала идеальную фигуру, которую подчеркнула модными нарядами. Пара не скрывала нежных чувств: влюбленные позировали в обнимку, держались за руки, и даже целовались.

По словам знакомых пары, под венец они не собираются, но наслаждаются временем, которое проводят вместе. Александра при этом совершенно не заботит почти 40-летняя разница между ними. Все устраивает и Шер.

Они влюблены друг в друга. О браке или чем-то таком они не говорят, но оба считают отношения серьезными, – сообщил источник портала People.

Кроме романтических, пару связывают и деловые отношения. Шер записывает два новых альбома, Александр ей в этом помогает.