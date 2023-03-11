CNN: РФ сменила тактику ракетных ударов по Украине на более эффективную

Телеканал CNN сообщил о смене российской тактики нанесения ракетно-бомбовых ударов по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

Журналисты американского информагентства CNN взяли интервью у Джастина Бронка, который является сотрудником одного из научного центра в области обороны Великобритании. По данным Брока, войска России существенно сменили тактику ракетных атак на украинскую инфраструктуру, добившись её большей эффективности.

Аналитик утверждает, что Минобороны России приняло решение использовать большее количество судов ВКС для совершения ракетных пусков, увеличив интервал между ними. Вместе с тем военно-космические силы РФ стали применять более разнообразный ракетный арсенал для атак по инфраструктуре ВСУ.

В частности, помимо обычных дозвуковых ракет российские войска начали чаще задействовать гиперзвуковые ракеты "Кинжал", перехватить которые практически невозможно.

Накануне в Министерства обороны РФ рассказали, что ВКС страны осуществили так называемый "удар возмездия" по Украине за вторжение диверсантов ВСУ в сёла Брянской области, в результате чего погиб один россиянин и был ранен десятилетний мальчик Фёдор.

Во время удара возмездия российская авиация использовала шесть ракет "Кинжал" для атак по базе украинских беспилотников, а также энергетическим объектам и узлам переброски западных вооружений.

При этом спикер ВВС армии Украины Юрий Игнат публично признал, что впервые с начала спецоперации российские военные использовали сразу шесть ракет "Кинжал".