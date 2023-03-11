Колумнист газеты The Hill Стивен Блэнк утверждает, что три ошибки западных лидеров приведут к поражению антироссийской коалиции в Украине.

По мнению Блэнка, данными ошибками западного истеблишмента является нежелание разрабатывать чёткую стратегию в отношении украинского кризиса, страх перед собственной победой в Украине и отсутствие агитации за поражение России в ходе спецоперации.

Стивен Блэнк утверждает, что западная общественность действительно поддерживает Украину в её борьбе с российскими войсками, однако в действительности лидеры государств коллективного Запада всё меньше верят в способность украинской армии одержать победу.

Также Блэнк выразил уверенность в том, что подразделения ВСУ будут выведены с территории Артемовска в ближайшее время, а контрнаступление Украины будет отложено.

Примечательно, что накануне советник Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что для начала контрнаступательной операции украинской армии понадобится два месяца на реорганизацию всех родов войск, хотя изначально планировалось, что подобное мероприятие может стартовать уже в марте.

Что касается Артемовска, генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил о неизбежности падения украинской обороны города в ближайшее время под натиском российского наступления.