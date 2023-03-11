Биологи: поведение матери в первый год жизни младенца влияет на работу генов ребенка

Новое исследование, подтверждающее важность раннего развития, связывает равнодушное поведение матери по отношению к младенцу с эпигенетическими изменениями у детей, сообщили в Университете штата Вашингтон (США).

Эпигенетика — это молекулярные процессы, независимые от ДНК, которые влияют на поведение генов. Если говорить очень просто, они «включают» или «выключают» гены, а также заставляют их работать тем или иным способом из разных возможных.

Ученые обнаружили, что равнодушное или неловкое поведение матерей со своими детьми в первый год жизни младенцев коррелирует количеством молекул метана и углерода, которые принимает ген NR3C1. Этот ген связан с регулированием реакции организма на стресс. Ген NR3C1 кодирует рецептор, участвующий в регуляции взаимодействия между гипоталамусом, гипофизом и надпочечниками. Эта ось играет роль в реакции на стресс, включая выработку в организме основного «стрессорного» гормона — кортизола.

Другие исследования связывали экстремальный стресс в раннем возрасте (пренебрежение и жестокое обращение) с более резким изменением работы этого конкретного гена у взрослых. Однако новая работа показывает, что даже не столь жесткое поведение матери влияет на работу этого гена.

Авторы работы проанализировали выборку из 114 пар «мать-младенец» из Продольного исследования родителей и детей — проекта, который отслеживает когорту людей, родившихся в 1991 и 1992 годах в Эйвоне (Великобритания).

За матерями и детьми велись наблюдения — сколько любви и тепла первые дарят вторым. Ни одна мать не обращалась со своим младенцем плохо, просто кто-то был чуть более холодной и отстраненной, чем другие. Затем поведение мам соотносили с данными эпигенетического анализа образцов крови этих детей, взятых, когда им было уже по 7 лет.

«Когда дети растут, они адаптируются, чтобы максимально соответствовать окружающей их среде», — сказала ведущий автор исследования Элизабет Холдсворт.