Bild: Кулеба осудил «Оскар» за запрет выступать для Зеленского

Дмитрий Кулеба выступил с критикой администрации "Оскара", которая второй год подряд отказывает Владимиру Зеленскому в выступлении.

11 марта украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дал интервью журналистам немецкой газеты Bild, где подверг жёсткой критике решение администрации кинопремии "Оскар" запретить Владимиру Зеленскому выступать на церемонии по вручению наград.

По мнению Кулебы, награду "Оскар" часто получают фильмы, снятые на военную тематику, в то время как представители данной организации продолжают игнорировать боевые действия в Украине, что является лицемерием.

"Я просто говорю, ребята, если вы собираетесь награждать фильм о войне и не понимаете, что когда вы пьете шампанское, одетые в красивые платья и бриллианты, и не хотите слушать настоящую военную историю, значит, с вами что-то не так", - публично заявил Дмитрий Кулеба.

Накануне авторитетный журнал Variety уведомил общественность о том, что Владимиру Зеленскому запретили выступить по видеосвязи на церемонии вручения "Оскара", поскольку политик неизбежно бы завёл речь о российской спецоперации.

Примечательно, что в 2022 году Зеленский также подавал запрос на выступление в ходе награждения "Оскара", однако получил отказ на свою просьбу.