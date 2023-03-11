Американский отставной полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что администрация Вашингтона допустила серьёзный просчёт, допустив российско-украинский конфликт.

Вечером 11 марта интернет-шоу Judging Freedom опубликовало интервью с экс-полковником Соединённых Штатов Дугласом Макгрегором, во время которого политик публично заявил, что американское правительство совершило "стратегическую глупость", подтолкнув действующую в Украине власть к началу боевых действий с Россией.

По мнению Макгрегора, агрессивная риторика США, которая провоцировала Киев на конфронтацию с РФ, была заведомо провальной, поскольку российские военные силы существенно превосходят украинскую армию по всем параметрам, ввиду чего подразделения ВСУ не смогут выйти победителями из данного конфликта.

При этом Дуглас Макгрегор отметил, что даже всесторонняя американская военная и финансовая поддержка не поможет Украине одержать победу на поле боя.

Также бывший полковник напомнил, что в настоящий момент Соединённые Штаты и их страны-сателлиты столкнулись с проблематикой поставок боеприпасов Киеву, поскольку ВСУ в основном используют оружие советского образца, снаряды к которому находятся в дефиците на Западе.

Кроме того, Макгрегор упомянул недавнее заявление американского замгоссекретаря Виктории Нуланд, накануне сообщившей, что в Вашингтоне считают легитимными украинские удары по территории Крыма. Дуглас Макгрегор уверен, что такая риторика неизбежно втянет США в войну с российской армией.