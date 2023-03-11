В СМИ появились сведения о количестве немецких радикалов, которые приехали в Украину с конца февраля 2022 года.

11 марта репортёры немецкой газеты Neue Osnabrücker Zeitung сообщили, что после 24 февраля прошлого года на территорию Украины из Германии въехал 61 экстремист, среди которых фигурируют люди, совершившие преступления на политической почве. При этом в издании подчеркнули, что не все из них принимали участие в боевых действиях на Украине.

Также в NOZ отметили, что к текущему моменту на территории украинского государства до сих пор находится 29 немецких экстремистов, которые действуют в зоне проведения российской спецоперации.

По данным представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, после начала СВО в Украине в данную страну приехало порядка восьми тысяч иностранных военных наёмников. Захарова отметила, что наёмники приезжают в зону спецоперации из шестидесяти государств мира.

Мария Захарова подчёркивает, что большинство приехавших в Украину наёмников являются американцами, поляками, канадцами, румынами и англичанами.

При этом Захарова напомнила, что в большинстве из западных стран официально запрещено наёмничество, ввиду чего прибывшие на Украину зарубежные бойцы могут понести уголовную ответственность даже у себя на родине.