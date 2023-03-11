GT: США не смогут победить Россию санкциями и военной помощью Киеву

Китайское издание Global Times опубликовало статью, в которой сообщило о неспособности Вашингтона одержать победу над России военными и экономическими методами.

Вечером 11 марта журналисты газеты GT опубликовали новый материал, в котором утверждается, что за время российской спецоперации правительство Соединённых Штатов попробовало два ключевых способа одержать победу над Москвой, которыми являются экономические рестрикции ограничительного характера, а также спонсирование Киевского режима и армии.

По мнению аналитиков Global Times, за год с начала спецоперации западные санкции так и не смогли разрушить российскую экономику, в то время как оказываемая Украине помощь со стороны США не заставила Владимира Путина свернуть с выбранного ранее курса.

При этом в GT отметили, что уже сейчас страны-участницы военно-политического блока НАТО и американское государство в частности испытывают дефицит вооружений и боеприпасов для их передачи украинским войскам.

Также в Global Times отметили, что невзирая на интенсивность антироссийских санкционных мер Запада ВВП России за минувший год сократился лишь на два процента, а уже сейчас Международный валютный фонд прогнозирует более быстрый рост экономики РФ в 2023 году, нежели в Германии или Британии.

Кроме того, в китайской газете апеллировали к социологическим опросам, проведённым Европейским совет по международным отношениям в России, Турции, КНР и Индии. Данные опросов свидетельствуют о том, что жители многих государств выступают за прекращение украинского конфликта с правом присоединения новых территорий к составу России.