Во время отдыха на Багамских Островах турист обнаружил послание в бутылке от 2016 года

Байрон добавил, что в записке были указаны географические координаты того места, где оставили бутылку, плюс шесть имён, но только четыре из них оказались читаемыми.

Рыбаки, запустившие бутылку

Воспользовавшись соцсетями, Байрон нашёл Пирса Этвуда, одного из тех самых рыбаков, и рассказал мужчине как о долгом путешествии бутылки, так и о её благополучном прибытии на Багамы.