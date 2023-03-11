Во время отдыха на Багамских Островах турист обнаружил послание в бутылке от 2016 года
2023-03-11 19:16
Прогуливаясь по пляжу в Мэнджек-Кей (Багамские Острова), турист Байрон Миллер нашёл бутылку из-под вина, упакованную в пластиковый пакет.
Вскрыв бутылку, мужчина с удивлением увидел, что она содержит послание. Оказалось, бутылку запустили в море несколько рыболовов, и произошло это в 2016 году у берегов Новой Шотландии (Канада).
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Байрон добавил, что в записке были указаны географические координаты того места, где оставили бутылку, плюс шесть имён, но только четыре из них оказались читаемыми.
Рыбаки, запустившие бутылку
Воспользовавшись соцсетями, Байрон нашёл Пирса Этвуда, одного из тех самых рыбаков, и рассказал мужчине как о долгом путешествии бутылки, так и о её благополучном прибытии на Багамы.
Опубликовано: Игнат Ветров