Записи в деле о диффамации Fox показывают давление на репортеров
Документы по иску о диффамации иллюстрируют давление, с которым столкнулись журналисты Fox News в течение нескольких недель после президентских выборов 2020 года.
Период после выборов в 2020 году стал суровым испытанием.
Заявление телеканала о том, что Джо Байден победил в Аризоне в ночь выборов, опередив любую другую новостную организацию, привело бы в ярость его зрителей.
Многие сочувствовали заявлениям бывшего президента Дональда Трампа о значительных фальсификациях на выборах, даже если тогда, как и сейчас, доказательств этого не было.
После того, как репортер Кристин Фишер освещала пресс-конференцию 19 ноября с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, ее босс в Вашингтоне Брайан Боутон позвонил, чтобы выразить недовольство ее отчетом.
Боутон сказал ей: нужно лучше “уважать нашу аудиторию”, согласно документам, опубликованным в деле.
Фишер, которая сейчас работает на CNN, дала показания под присягой по делу Доминиона.
Я считала, что уважаю нашу аудиторию, говоря им правду.
Позже она заявила, что эфирное время было отобрано у нее в отместку.
Хайнрих вызвала гнев ведущих Fox opinion, опубликовав в Твиттере проверку фактов по некоторым заявлениям Трампа.
В текстовом сообщении Карлсон оскорбительно сказал, что ее следует уволить.
Глава отдела рекламы Fox Ирена Бриганти заявила во внутренней записке, опубликованной среди судебных документов:
У нее серьезные нервы, если она делает это, и если это будет замечено, зрители будут испытывать еще большее отвращение. Ее работа - сообщать, а не насмехаться над президентом Соединенных Штатов.
Во время текстового разговора 14 ноября Скотт и Лахлан Мердок, исполнительный председатель и генеральный директор Fox Corp., говорили о том, как следует освещать митинг Трампа в сети.
Журналисты должны быть осторожны с освещением этого митинга. До сих пор некоторые побочные комментарии были слегка анти, и они не должны быть. Повествование должно быть этим огромным чествованием президента.
В другом сообщении он назвал корреспондента Fox Лиланда Виттерта “самодовольным и неприятным”. Виттерт сейчас работает в NewsNation.
Через неделю после выборов старший исполнительный директор Fox Corp. Радж Шах заявил в служебной записке, что “нам необходимы смелые, четкие и решительные действия, чтобы начать восстанавливать доверие, которое мы теряем с нашей основной аудиторией”.
В рамках своего судебного процесса Dominion утверждает: нервозность по поводу того, чего хотели его зрители, привела к тому, что Fox выдвинул обвинения в том, что компания по производству машин для голосования была замешана в мошенничестве, которое причинило вред Трампу, хотя многие люди в сети им не поверили.
В своих показаниях основатель Fox Руперт Мердок согласился, что выборы были честными и “они не были украдены”.
Компания Fox возражает, утверждая что это были заслуживающие освещения обвинения, выдвинутые президентом и его последователями.
20 ноября 2020 года Руперт Мердок обсудил со Скоттом в личной записке, следует ли уволить двух руководителей из Вашингтона, ответственных за участие в гонке в Аризоне, заявив, что это послужит “большим сигналом” для союзников Трампа.
Руководители, Билл Сэммон и Крис Стируолт, потеряли работу два месяца спустя.
Некоторая информация, обнародованная в последние недели, иллюстрирует, как во многих отношениях Fox стал не столько определяющим повестку дня, сколько каналом, который следует за своей аудиторией.
Это заявила Николь Хеммер, профессор Университета Вандербильта и автор книги “Партизаны: консервативные революционеры, которые переделали американскую политику в 1990-х годах”.
На сегодняшний день никто из руководства Fox не говорил о деле Dominion своим журналистам, заставляя некоторых задаваться вопросом, есть ли кто-нибудь, кто заступается за них, сказал один журналист Fox, который говорил на условиях анонимности, опасаясь профессионального возмездия.
Кэтлин Холл Джеймисон, директор Центра общественной политики Анненберга при Университете Пенсильвании:
Сегодня в Fox News все еще ведется прекрасная журналистика.
Она сослалась на переход “Fox News Sunday” от Уоллеса к Бриму.
На данный момент Fox News было бы полезно сделать четкое заявление о том, что отдел новостей обладает полной и абсолютной автономией и что между ним и остальной частью Fox проведена четкая граница.
Последствия дела Доминиона оставляют открытым вопрос о том, будет ли журналистам Fox разрешено выполнять свою работу без ограничений со стороны других сил, сказала Джеймисон.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Диана Мудреченко
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