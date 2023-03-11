Записи в деле о диффамации Fox показывают давление на репортеров

Документы по иску о диффамации иллюстрируют давление, с которым столкнулись журналисты Fox News в течение нескольких недель после президентских выборов 2020 года.

Период после выборов в 2020 году стал суровым испытанием.

Заявление телеканала о том, что Джо Байден победил в Аризоне в ночь выборов, опередив любую другую новостную организацию, привело бы в ярость его зрителей.

Многие сочувствовали заявлениям бывшего президента Дональда Трампа о значительных фальсификациях на выборах, даже если тогда, как и сейчас, доказательств этого не было.

После того, как репортер Кристин Фишер освещала пресс-конференцию 19 ноября с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, ее босс в Вашингтоне Брайан Боутон позвонил, чтобы выразить недовольство ее отчетом.

Боутон сказал ей: нужно лучше “уважать нашу аудиторию”, согласно документам, опубликованным в деле.

Фишер, которая сейчас работает на CNN, дала показания под присягой по делу Доминиона.

Я считала, что уважаю нашу аудиторию, говоря им правду.

Позже она заявила, что эфирное время было отобрано у нее в отместку.

Хайнрих вызвала гнев ведущих Fox opinion, опубликовав в Твиттере проверку фактов по некоторым заявлениям Трампа.

В текстовом сообщении Карлсон оскорбительно сказал, что ее следует уволить.

Глава отдела рекламы Fox Ирена Бриганти заявила во внутренней записке, опубликованной среди судебных документов:

У нее серьезные нервы, если она делает это, и если это будет замечено, зрители будут испытывать еще большее отвращение. Ее работа - сообщать, а не насмехаться над президентом Соединенных Штатов.

Во время текстового разговора 14 ноября Скотт и Лахлан Мердок, исполнительный председатель и генеральный директор Fox Corp., говорили о том, как следует освещать митинг Трампа в сети.

Журналисты должны быть осторожны с освещением этого митинга. До сих пор некоторые побочные комментарии были слегка анти, и они не должны быть. Повествование должно быть этим огромным чествованием президента.

В другом сообщении он назвал корреспондента Fox Лиланда Виттерта “самодовольным и неприятным”. Виттерт сейчас работает в NewsNation.

Через неделю после выборов старший исполнительный директор Fox Corp. Радж Шах заявил в служебной записке, что “нам необходимы смелые, четкие и решительные действия, чтобы начать восстанавливать доверие, которое мы теряем с нашей основной аудиторией”.

В рамках своего судебного процесса Dominion утверждает: нервозность по поводу того, чего хотели его зрители, привела к тому, что Fox выдвинул обвинения в том, что компания по производству машин для голосования была замешана в мошенничестве, которое причинило вред Трампу, хотя многие люди в сети им не поверили.

В своих показаниях основатель Fox Руперт Мердок согласился, что выборы были честными и “они не были украдены”.

Компания Fox возражает, утверждая что это были заслуживающие освещения обвинения, выдвинутые президентом и его последователями.

20 ноября 2020 года Руперт Мердок обсудил со Скоттом в личной записке, следует ли уволить двух руководителей из Вашингтона, ответственных за участие в гонке в Аризоне, заявив, что это послужит “большим сигналом” для союзников Трампа.

Руководители, Билл Сэммон и Крис Стируолт, потеряли работу два месяца спустя.

Некоторая информация, обнародованная в последние недели, иллюстрирует, как во многих отношениях Fox стал не столько определяющим повестку дня, сколько каналом, который следует за своей аудиторией.

Это заявила Николь Хеммер, профессор Университета Вандербильта и автор книги “Партизаны: консервативные революционеры, которые переделали американскую политику в 1990-х годах”.

На сегодняшний день никто из руководства Fox не говорил о деле Dominion своим журналистам, заставляя некоторых задаваться вопросом, есть ли кто-нибудь, кто заступается за них, сказал один журналист Fox, который говорил на условиях анонимности, опасаясь профессионального возмездия.

Кэтлин Холл Джеймисон, директор Центра общественной политики Анненберга при Университете Пенсильвании:

Сегодня в Fox News все еще ведется прекрасная журналистика.

Она сослалась на переход “Fox News Sunday” от Уоллеса к Бриму.

На данный момент Fox News было бы полезно сделать четкое заявление о том, что отдел новостей обладает полной и абсолютной автономией и что между ним и остальной частью Fox проведена четкая граница.

Последствия дела Доминиона оставляют открытым вопрос о том, будет ли журналистам Fox разрешено выполнять свою работу без ограничений со стороны других сил, сказала Джеймисон.