Китай отрицает скрытые мотивы после проведения ирано-саудовских переговоров

После переговоров, на которых Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипломатические отношения, Китай заявил в субботу, что у него нет скрытых мотивов и он не пытается заполнить какой-либо “вакуум” на Ближнем Востоке.

Объявленное в пятницу соглашение о восстановлении ирано-саудовских связей и возобновлении работы посольств после семи лет было расценено как крупная дипломатическая победа Китая, поскольку арабские государства Персидского залива считают, что Соединенные Штаты сокращают свое присутствие на Ближнем Востоке.

Министерство иностранных дел КНР процитировало неназванного представителя, заявившего, что Китай “не преследует никаких корыстных интересов” и выступает против геополитической конкуренции в регионе.

Китай продолжит оказывать поддержку странам Ближнего Востока в “разрешении разногласий посредством диалога и консультаций для совместного содействия прочному миру и стабильности”, сказал представитель.

Из заявления, размещенном на сайте Министерства иностранных дел КНР:

Мы уважаем статус стран Ближнего Востока как хозяев этого региона и выступаем против геополитической конкуренции на Ближнем Востоке.

Китай не намерен и не будет стремиться заполнять так называемый вакуум или создавать эксклюзивные блоки.

Китай продолжит вносить свои идеи и предложения для достижения мира и спокойствия на Ближнем Востоке и играть свою роль ответственного крупного страна в этом процессе.

Высокопоставленный дипломат Китая Ван И заявил в пятницу, что “в этом мире есть нечто большее, чем просто вопрос Украины, и есть еще много проблем, влияющих на мир и жизни людей”.

Китай подвергся резкой критике за то, что он не осудил вторжение России и обвинил США и НАТО в провоцировании конфликта.

Китайское предложение, призывающее к прекращению огня и мирным переговорам между Россией и Украиной, ни к чему не привело, в основном из-за предполагаемой поддержки Китаем России.

Однако на Ближнем Востоке Китай рассматривается как нейтральная сторона, имеющая прочные связи как с Ираном, так и с Саудовской Аравией, а также с Израилем и Палестинской Автономией.